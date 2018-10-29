Жителей «Континентов» ждет удивительный дизайн

ГК "КВС"

Компания «КВС» совместно с архитектурной мастерской Цыцина разработала ландшафтный дизайн для ЖК «Континенты».

У каждого жилого дома будет свое отдельное дворовое пространство, соединенное общей спортивной площадкой. Во всех дворах закрыто движение для автомобилей. Проект предполагает крытые парковки для жителей комплекса, а также гостевые парковочные места на внутриквартальном проезде.

Каждый двор выполнен в определенном стиле и имеет свое индивидуальное название, соответствующее «Континентам»: «Африка», «Австралия», «Америка», «Евразия», также проектом предполагается прогулочная зона «Скандинавия» с закрытой площадкой для выгула и тренировки собак.

Дизайнеры с большим вниманием отнеслись к дворовому пространству комплекса. Здесь детей ждет комплекс развлечений для разного возраста. Взрослым будет интересно провести время на спортивной площадке или в зоне тихого отдыха, приятным дополнением станут прогулки по красивому Японскому саду камней с сухим ручьем.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/