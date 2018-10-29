К редакции «Новой газеты» подвезли живых овец в жилетках «Пресса». Полиция попробует вернуть их владельцам

К редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке Москвы неизвестные привезли клетки с восемью овцами в жилетках «Пресса». «Живые лучше, чем нет», – оценили журналисты.

О доставке посылки днем 29 октября сообщают сотрудники «Новой газеты». Три клетки с восемью овцами оснащены мисками и сеном.

Редакция отметила менее кровожадный настрой анонимов по сравнению с предыдущей акцией. 17 октября к «Новой» подбросили отрезанную голову животного и похоронный венок с фотографией репортера Дениса Короткова. Ему же на дом заказали доставку траурного букета.

После первой акции «Новая газета» попросила МВД найти авторов убедительных анонимок. Сегодня она поступила так же. «Редакция обратилась в полицию, чтобы правоохранительные органы помогли вернуть животных владельцам», – сообщается на сайте «Новой».

Животный акционизм в адрес «Новой» и Короткова сопровождает подготовку, публикацию и последствия статьи «Повар любит поострее». В ночь на 3 октября репортер обратился в петербургскую полицию с заявлением о безвестном исчезновении своего источника по этой теме Валерия Амельченко. Через три недели, 24 октября, Амельченко явился в полицию и попросил его не искать.