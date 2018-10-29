После дня в детсаду на Ветеранов у ребенка зафиксировали ожог глаз ультрафиолетом. В учреждении начали расследование

Под активное излучение ультрафиолета попали воспитанники детского сада № 93 в Красносельском районе Петербурга. Кожу малышей покрыл нехарактерный для осени красный «загар». Об этом «Фонтанке» рассказали читатели.

По словам одной из мам, покраснение у дочки на коже она заметила в пятницу, 26 октября, после того как забрала девочку из садика на проспекте Ветеранов.

«Я забрала дочку во время прогулки около шести вечера. Мы приехали домой, и я смотрю: она вся красная, как будто бегала на пляже полдня. То есть у неё след от сарафанчика, руки, лицо — всё красное, кроме ног — она была в колготках», — отметила родительница.

Ночью девочка заплакала и пожаловалась на боль в глазах. Её отвезли в травмпункт, где врачи поставили диагноз — электроофтальмия, то есть воспалительное заболевание глаз, вызванное воздействием ультрафиолета. Сегодня ребёнка снова осмотрел офтальмолог, девочке разрешили вернуться в детсад с завтрашнего дня.

Родители говорят, что от излучения пострадали, как минимум, четверо детей в возрасте 4 – 5 лет. По их словам, на жалобу руководство садика отреагировало «адекватно», однако произошедшее пока никак не объяснило.

Заведующая детским садиком № 93 Елена Положенцева подтвердила «Фонтанке» факт, но отметила, что к ней поступила тревожная информация от родителей только одного ребёнка. По её словам, прогулов по состоянию здоровья в учреждении не отмечается.

«По факту только один ребёнок пострадал. Идёт внутреннее расследование этого инцидента», — отметила она.