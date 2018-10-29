Италию смывает: пользователи выкладывают в Сеть кадры разгула стихии

«Красный», наивысший, уровень опасности введен в ряде северных областей Италии из-за сильных ливней. В режиме ЧС живут Лигурия, Ломбардия, Трентино — Альто-Адидже, Венето и Фриули — Венеция-Джулия.

Как сообщает 29 октября RT, с сегодняшнего дня закрыты школы и сады в областях Лигурия и Фриули — Венеция-Джулия. Внеплановые каникулы и у учащихся в Риме.

Страна переживает точно такую же непогоду, как и недавно российский Краснодарский край. Сильный ветер валит деревья, ливни затопляют улицы, размывают дороги, разрушают мосты. Возникший в ночь на 28 октября в Калабрии оползень убил четырех человек.

Пользователи активно выкладывают в Сеть фото и видео так любимых туристами пейзажей, оказавшихся во власти непогоды. «Фонтанка» собрала подборку наиболее впечатляющих кадров.