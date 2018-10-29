Такие пушки – и без охраны. 24 тонны наследия тайно вывезли из Кронштадта

Подошли с краном и умыкнули пушки, отлитые при императоре Александре II. «Вандалы», – написали в газетах. Так Петербург узнал, что кронштадтский форт из списка ЮНЕСКО не охраняется.

Станислав Воробьев

Разграбление Северного форта №6 заметил петербуржец Ларион Топчий. В соцсети он предупредил, что неизвестные не только выдрали из цемента и вывезли стволы весом 3,5 тонны каждый, но готовятся к распилу 150-летнего парового крана. «Грабят буквально сегодня», – написал он. Через два дня на территорию форта высадились волонтеры и удостоверились – грабят. Теперь остается наблюдать, кто успеет первым: сотрудники Агентства по управлению и использованию памятников, у которых нет своего катера, или мародеры, у которых проблем с транспортом нет.

«Надо понимать, что для производства такого масштабного воровства не хватит резиновой рыбацкой лодки. Здесь работают люди, имеющие мощную специализированную водную технику, плавкран, баржу для вывоза металла в таком количестве и такого веса», – написал Ларион Топчий 26 октября. И обратил внимание, что след расхитителей еще не остыл: «металлические элементы крепления пушечных стволов не отрезаны, а просто порваны пополам, места сколов еще не успели окислиться и блестят на осеннем солнце».

Добраться до Морской северной батареи №6 (второе название Северного форта №6) можно только по воде. В форме подковы или даже гриба она расположена в Невской губе: 7,8 км от Кронштадта, в 3,8 км от станции Горской и в 300 метрах от дамбы. 29 октября информацию Лариона Топчего подтвердили краеведы, приехав в форт вместе с журналистами.

«Сломана тыльная ограда, – рассказал «Фонтанке» кронштадтский фортовед Станислав Воробьев. – Гладкоствольные, чугунные пушки, вероятно, середины XIX века, их в свое время было достаточно много, когда они устарели, использовали в качестве ограды. Там было восемь орудий, они все повалены, одно осталось, семь штук украдены».

Если выставлять такую пушку на черном аукционе, то стартовой ценой можно смело назначать полмиллиона рублей. А потом надеяться, что деньги тебе принесет коллекционер, а не офицер полиции. Если сдавать украденное на металлолом, при цене 13-16 рублей за килограмм все семь единиц потянут тысяч на триста-четыреста.

По словам Воробьева, валили пушки с такой удалью, что разломали гранитные основания, на которых те были установлены. Больше с форта ничего не пропало, но приготовления к дальнейшему видны: с построенного в 1868 году парового крана скручено зубчатое колесо, оно лежит рядом, видимо, припасенное на следующую ходку.

6-й северный форт практически все время своего существования был закрытой территорией, и теперь он в равной степени притягателен и для мародеров, и для историков. Большой редкостью и удачей специалисты считают два дальномерных павильона, сохранившие первозданность: это было типовое для кронштадтских фортов строение, но практически везде металлическую крышу в разные годы спилили. И сегодня таких круглых с железной шапкой построек сохранились единицы — на территории 6-го форта да еще, пожалуй, в форте Милютин.

«Но самая главная ценность этого форта (Северного форта №6. – Прим. ред.) – это так называемые броневые амбразурные щиты, – говорит Станислав Воробьев. – Это мощная, очень тяжелая металлическая конструкция, закрывающая фронтальную стену каземата. Такой большой железный щит, слоистый, в центре него — амбразура, и через нее орудие стреляло. Было построено два таких щита, кстати, изготовлены они были на Урале, и по счастливой случайности сохранились до наших дней».

В годы Великой Отечественной форт входил в систему противовоздушной обороны Кронштадта, а после войны был полигоном для испытания морских комплексов и систем. В 1990 году вошел в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2001-м признан памятником архитектуры федерального значения. В 2016 году ОАО «Гидроприбор» прекратило здесь свою деятельность, форт передали в управление региональному филиалу Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). По состоянию на 2018 год, на объект культурного наследия не оформлено охранное обязательство — документ, который закрепляет за собственником или арендатором необходимость содержать и заботиться о сохранности.

Как рассказал «Фонтанке» глава Северо-Западного филиала АУИПИК Владимир Филановский, вопрос с охраной будет решен в ближайшее время, а после оформления охранного обязательства форт включат в городскую инвестиционную программу «Памятник за рубль». В качестве успешных примеров такого партнерства он привел восстановление за счет инвесторов фортов Риф, Обручев, Милютин и Константин.

До августа 2018 года 6-й северный охранял сторож, пока ОАО «Гидроприбор» вывозило свое имущество. С начала осени форт стоит незащищенным, в Сети можно найти множество фотографий, опубликованных «дикими туристами». Заявление о краже старинных орудий в полицию пока не подавалось. По словам Филановского, для начала нужно официально удостовериться в пропаже. Процесс не быстрый — собственного катера у АУИПИК нет.

Справка:

Северный форт №6 (Морская северная батарея №6) построен в период Крымской войны 1853-1854 гг. фортификатором Э. К. Тотлебеном, перестроен в 1864—1869 годах К. Я. Зверевым.

В течение второй половины XIX века форт неоднократно перевооружался, остров расширялся для установки более тяжелых орудий на открытых платформах. Перед Первой мировой войной здесь были устроены бетонные дворики для четырёх 6-дюймовых скорострельных пушек Кане. В начале XX века в форту установили две долговременных огневых точки, на три амбразуры каждая. В период Великой Отечественной войны форт входил в систему противовоздушной обороны Кронштадта, на его валу была установлена батарея зенитных орудий. В середине 1950-х годов форт утратил оборонительное значение, вооружение с него было вывезено.

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»