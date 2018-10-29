За невыплату 25 млн рублей рабочим директор «СМУ-303» Мусихин заплатит штраф в сто раз меньше. Суд прекратил его дело

Василеостровский суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело генерального директора ЗАО «СМУ-303» Виктора Мусихина. Он обвинялся в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями, но отделался символическим штрафом.

Как сообщает 29 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело Мусихина поступило с ходатайством следствия о прекращении преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. «Суд назначил штраф 250 тысяч рублей», – уточнили в пресс-службе.

Из обвинения следовало, что Мусихин не заплатил рабочим 25,7 млн рублей, потерпевшими числились 240 человек. Следствие считало, что его можно освободить от уголовной ответственности, так как он совершил преступление впервые и возместил ущерб.

Одновременно в Петербурге расследуется еще одно уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства «СМУ-303». По версии следствия, компания уводила доходы и недоплатила налогов на 180 млн рублей.

«Строительно-монтажное управление №303» побеждало на аукционах по реконструкции теплосетей, являлось генподрядчиком первой очереди строительства Индустриального парка в Марьино для «Ё-мобилей», строило коллектор под Адмиралтейской набережной.