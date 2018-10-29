Рестомод Porsche Project Gold ушел с молотка за 10 минут

На аукционе RM Sotheby’s, организованном в честь 70-летия марки Porsche, продали уникальный отреставрированный Porsche 911 (993) Turbo S. Автомобиль набрал 37 заявок за 10 минут и был продан за 2 743 500 евро (почти 205 миллионов рублей), пишет 29 октября Motor1.

Чтобы завершить Project Gold, заводским реставраторам Porsche потребовалось 18 месяцев.

Это последний вариант 911 1998 года с двигателем с воздушным охлаждением. Для воссоздания автомобиля были взяты оригинальный кузов и 52 тысячи оригинальных классических деталей. Комплект WLS II делает автомобиль мощнее стандартного 993 Turbo: 3,6-литровый 6-цилиндровый твин-турбомотор рестомода развивает 450 л.с. при 6000 оборотах в минуту.

Автомобиль оснащен полным приводом и механической коробкой передач. Кузов выкрашен в золотистый цвет Golden Yellow Metallic. Чтобы сделать рестомод еще более аутентичным, реставраторы нанесли порядковый номер шасси Project Gold – следующий за номером последнего 993 Turbo, сошедшего с конвейера 20 лет назад.

Вся чистая прибыль от продажи автомобиля с аукциона, а это 2 589 027 евро (193 439 152 рубля), будет направлена в некоммерческий фонд Ferry Porsche.

Видео: YouTube/Porsche