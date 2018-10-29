Поток российских паломников вырос после запрета РПЦ, заявляют на Афоне

Разрыв отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом, которой повлек за собой запрет на причащение на Афоне, не сказался на желании россиян посетить Святую Гору.

«Число паломников [из России] не уменьшается, а растет. Вы это видите сами. Вообще, сентябрь и октябрь — самое благоприятное время для паломничества. Приезжают отовсюду, в основном из России и с Украины. И миряне приезжают, и священники, и архиереи. Никаких ограничений с нашей стороны нет — мы всех принимаем: это же Афон», – цитирует 29 октября иеродиакона и второго эпитропа (управителя) русского Свято-Пантелеимонова монастыря отца Философа ТАСС.

По словам священнослужителя, ежегодно Святую Гору посещают около 100 тысяч человек. На Афоне, как заверил Философ, хорошо относятся к русским: «Афониты — народ гостеприимный, и очень много русских паломников ездят по разным афонским монастырям, претензий же почти никаких не высказывают».

При этом иеродиакон отказался комментировать ситуацию на Украине, которая стала причиной разрыва отношений РПЦ с Константинополем. «Это уже вопрос к политикам. Вы же понимаете: мы монахи, для нас главное — молитва за весь мир, а участие в политике — это не монашеское дело».

Напомним, решение о разрыве отношений с Константинополем было принято Священным Синодом 15 октября. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской церкви. Разрыв отношений привел к тому, что прихожане РПЦ больше не могут причащаться на популярном среди россиян Афоне.

С 2005 года российские бизнесмены пожертвовали более 200 миллионов долларов на реставрацию и содержание монастырей на Святой Горе. Перед самым запретом РПЦ, по данным СМИ, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и депутат Госдумы Евгений Ревенко решили съездить на Афон.