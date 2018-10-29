Суд прекратил дело убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Тушинский суд Москвы посмертно прекратил уголовное дело бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Он обвинялся в мошенническом хищении 127 млн рублей.

Как сообщается на сайте Тушинского суда, постановление о прекращении производства по делу вынесено 29 октября. Об этом ходатайствовал сын Вороненкова, пишет «Коммерсант». Прекращенное в связи со смертью лица преследование не признает его виновным, но и не оправдывает и не дает права на реабилитацию.

Бывший депутат обвинялся в хищении здания компании «ТОМА» в 2010 – 2011 годах через незаконную продажу. Здание стоило 127 млн рублей, а было реализовано за 20 млн. Гонорар Вороненкова от покупателя якобы составил 1,2 млн долларов. Ему вменили особо крупное мошенничество (статья 159 УК) и организацию фальсификации ЕГРЮЛ (статья 170.1 УК).

Дело в отношении Вороненкова возбуждалось в 2015 году, Госдума отказалась снимать с него неприкосновенность. Осенью 2016-го, после проигранных выборов, депутат уехал на Украину и якобы дал показания против бывшего президента Виктора Януковича, будто бы писавшего изменнические письма в Россию с просьбой ввести войска.

В марте 2017 года Вороненкова застрелили в Киеве. Украина считала заказчиком преступления петербургского авторитета Владимира Тюрина. Он ранее встречался с вдовой Вороненкова, певицей Марией Максаковой.