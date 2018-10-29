«Несколько десятков человек останутся заблокированными на кровле». Чиновников «спасут из огня» «Невской ратуши»

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу проведет учения в здании административно-делового центра «Невская ратуша», куда переехала часть комитетов Смольного.

Как сообщают 29 октября спасатели, по легенде в здании вспыхнет пожар, дымом затянет все этажи, чиновники и другие сотрудники центра вынуждены будут эвакуироваться. В панике не все смогут покинуть пожар. «Несколько десятков человек останутся заблокированными внутри центра на разных этажах, а также на кровле. Им на помощь поспешат сотрудники пожарно-спасательных подразделений города. Спасатели продемонстрируют все свои навыки и умения в спасении людей различными способами: при помощи ручных и автоматических высотных пожарных лестниц, канатно-спусковых и прочих спасательных устройств», – говорится в сообщении МЧС. Спасатели намерены также продемонстрировать умение оказывать первую помощь: навыки они протестируют на «пострадавших» сотрудниках ратуши.

Как рассказали «Фонтанке» чиновники, учения в центре идут уже почти неделю. По мнению собеседников, эвакуация займет не более часа утром, после чего они смогут вернуться к работе. Другие участники учений уверены, что мероприятие займет у них весь день, а значит, фактически сорвет рабочие планы.