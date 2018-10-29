В Мадриде запрещают бензиновые автомобили уже со следующего месяца

В декабре испанская столица приступает к реализации плана, который позволит избавить центральные улицы города от загрязняющих воздух выхлопов бензиновых и дизельных автомобилей, пишет 29 октября The Driven.

Согласно плану, имеющему кодовое название Madrid Central, все автомобили и мотоциклы, которые «не являются полностью электрическими или гибридными», не смогут въезжать в центр города в дневное время. Исключения сделаны только для местных жителей и гостей города, но им потребуется получать специальное разрешение. Такое разрешение – временное, оно будет действовать до тех пор, пока житель не приобретет новый автомобиль, который уже должен быть «экологичным».

Но даже при этом местным жителям, имеющим разрешение на пользование «грязным» транспортом, предписывается парковать его только на специальных стоянках, а не прямо на улице.

Автомобилям городских служб и сервисов доставки товаров с «загрязняющими» двигателями доступ в указанные районы будет разрешен только с 10 вечера до 7 утра, когда интенсивность движения падает. Поставщикам в центральные районы и местным службам будет предоставлен льготный период от 2 до 6 лет для замены всего парка грузовых и специальных автомобилей на транспорт с низким уровнем вредных выбросов.

Перечисленные запреты вступают в силу 30 ноября этого года и являются частью согласованных мер по сокращению загрязнения воздуха в рамках экологических стандартов, принятых в ЕС.

Мадрид стал очередной европейской столицей (вслед за Парижем, Брюсселем и Лондоном), внедряющей все более строгие экологические меры с целью очистить воздух больших городов от автомобильных газов.