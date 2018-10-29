Квартиры с видом на первозданный лес

ГК "КВС"

С 25 октября открывается продажа квартир в корпусе «Лесной» микрорайона «Новое Сертолово». Проектом предусмотрен большой выбор интересных квартир и планировочных решений.

Квартиры с эркерами увеличат полезную площадь, большие окна наполнят комнату светом, а солнечный свет согреет теплом. Многие квартиры имеют европланировку: большая кухня-гостиная позволит эргономично использовать все пространство помещения.

В корпусе представлены двух- и трехкомнатные квартиры для больших семей и тех, кто ценит пространство, комфорт и хочет выделить комнаты по своему назначению. В каждом подъезде предусмотрен лифт немецкой фирмы Steimberg. Значительным преимуществом для жителей корпуса Лесной микрорайона «Новое Сертолово» станет количество квартир на этаже – их всего три. Это обеспечит спокойную жизнь, вы действительно будете знать своих соседей.

Помимо этого, в нашем микрорайоне представлены уникальные видовые квартиры с террасой, расположенные на 4 этаже корпуса Лесной. Собственная терраса с прекрасным видом на лес – большая редкость в нынешнее время.

Данное предложение в микрорайоне «Новое Сертолово» ограничено количеством квартир – всего 48! Спешите забронировать очаровательную квартиру с видом на первозданный лес.

Задать интересующие вопросы, забронировать квартиру можно по телефонам Отдела продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)