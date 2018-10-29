Третий подрядчик не может достроить Богатырский проспект в срок. Открытие магистрали опять переносится

Окончание расширения Богатырского проспекта на участке от Гаккелевской до Байконурской улицы и его открытие перенесли на 2019 год. Компания «А-проект», которая ведет строительство, не успевает закончить работы в срок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству.

На данный момент выполнено 65 – 70% работ. «А-Проект» – уже третий подрядчик, который не успевает закончить расширение Богатырского проспекта на участке от Гаккелевской до Байконурской улицы с двух до шести полос. Контракт стоимостью 387 млн рублей был заключен с компанией летом 2017 года.

Богатырский проспект с 2012 года начали расширять на двух участках – от Гаккелевской до Байконурской улицы и от Яхтенной до Стародеревенской, называлась стоимость в 532 и 742 млн рублей соответственно. Конкурс выиграла компания «Акрос», которая должна была справиться к концу 2013 года, но она обанкротилась. Заказ подхватила «МК-20СХ», с которой город расторг договор в феврале 2017-го и до сих пор судится. Компании вместе получили 1,17 млрд рублей (в основном «Акрос»), однако к моменту расторжения всех соглашений степень готовности проекта едва превышала одну треть. Часть средств город возвращает через суды.