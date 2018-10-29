Медведев дал подчиненным два дня, чтобы решить вопрос о запретительных пошлинах на нефть

В ближайшее время для стабилизации внутренних цен на нефть премьер-министр России Дмитрий Медведев может подписать решение о запретительных пошлинах на нефтепродукты.

Слова премьера 29 октября приводит издание «Коммерсантъ». Глава кабмина поручил Минэнерго и курирующему отрасль вице-премьеру проработать с нефтяными компаниями план, по которому рост удалось бы остановить. Сделать это необходимо в ближайшее время, иначе Медведев подпишет «решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты».

На все разговоры и согласования глава кабмина дал два дня.

Ранее в Минэнерго сообщили, что действующих мер по урегулированию роста цен на топливо достаточно, чтобы удержать его в пределах инфляции.

Ценники на бензоколонках растут с лета этого года. С 16 по 22 октября бензин в среднем по России подорожал на 0,1%.