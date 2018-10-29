Дорожники показали, как столкнулись 6 грузовиков на М-10, и отчитались: гололедицы не было

Авария с шестью грузовиками уже три часа затрудняет движение на федеральной дороге М-10 «Россия». Дорожники отмечают, что гололедицы на трассе нет.

ДТП случилось 29 октября в половине первого часа дня на 672-м километре трассы М-10 (Московское шоссе), у Ям-Ижоры в Тосненском районе Ленобласти. Участники – шесть грузовых автомобилей. Судя по фотографиям с места ДТП, предоставленным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», машины столкнулись «паровозиком».

Пострадавших в аварии нет, но она серьезно затруднила движение по трассе. По данным на 15 часов, в районе Ям-Ижоры наблюдается 4-километровый затор в сторону Петербурга, отмечают дорожники. По данным «Яндекс.Пробок», сейчас его длина чуть превышает 5,5 километра.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» подчеркивают, что претензий к дорожным органам нет: сопутствующих ДТП неблагоприятных дорожных условий зафиксировано не было, зимней скользкости нет, дорога обработана противогололедными материалами.