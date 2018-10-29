«Вы понимаете, что Петербург ждёт мусорный коллапс?» УК и ТСЖ мирят с единым мусорным оператором

Собственники твёрдых бытовых отходов предрекают Петербургу мусорный коллапс, потому что одно ГУП не вывезет. В Смольном пессимизма не разделяют: сдюжим, не зарастём. Да и вообще, говорят, не так уж много изменится.

Александр Николаев/Интерпресс

Готовясь к масштабной реформе, которая ждёт город с января, представители регионального мусорного оператора при поддержке комитета по благоустройству Петербурга ведут просветительскую работу среди УК, ТСЖ и ЖКС. «Фонтанка» побывала на совещании в Центральном районе, где теме посвятили 29 октября, кропотливо записали вопросы и в очередной раз повторили: контейнеры будут, отходы — нет. Как это провернёт МПБО-2, для большинства присутствующих в итоге так и осталось загадкой. Но, в конце концов, спросить, зачем ломать то, что и так работает, можно ещё трижды.

К полудню 29 октября в актовом зале администрации свободные места были, но отыскивались с трудом. Желающие разобраться в новых правилах игры старались сесть поближе к выступающим, переговаривались шёпотом: «Подумаешь, время неудобное. Лишь бы объяснили».

Пятнадцатая из восемнадцати запланированных встреч началась с животрепещущего: «А что с контейнерами-то будет?». Собственникам сейчас принадлежит лишь часть, остальное берут в аренду у перевозчиков. Как это будет работать с 1 января, не поняли до сих пор, хотя в интервью «Фонтанке» зампредседателя комитета по благоустройству назвал проблему надуманной.

– Управляющих организаций большое количество, у вас такого автопарка нет. И вы это прекрасно понимаете, – взял микрофон представитель ТСЖ «Бассейного товарищества квартирохозяев» Кирилл Захарян. Его уже можно назвать завсегдатаем разъяснительных гастролей. Говорит, из района в район спрашивают как под копирку, отвечают – тоже. И впору уже потратить неделю да хоть комиксы нарисовать, чтобы донести до аудитории.

– Методичка будет, – обещает представитель комитета по благоустройству Сергей Орлов. Но только по итогу всех встреч. Пока же развеивать всеобщее непонимание по отношению к подшефному предприятию и предстоящим изменениям готовы на словах. Надежды достучаться не теряют.

– Коллеги, уважаемые, прошу услышать, – почти с мольбой обращается Орлов. – Уже сказали ведь. МПБО-2 – единый оператор и единый поставщик, но не единственный исполнитель. Соедините это, пожалуйста. Он может быть и исполнителем, но он не единственный.

На деле всё просто и должно работать. Региональный оператор предлагает семь типовых договоров, по которым с 2019 года начнут работать с собственниками твёрдых бытовых отходов — УК, ТСЖ, ЖКС и физическими лицами, если те пожелают перейти на прямые договоры. Ознакомиться с вариантами можно на сайте МПБО-2. Всё регламентировано законом, и именно через эту призму слушателей призывают воспринимать ситуацию. Нужные постановления и ФЗ перечислили сразу и неоднократно с внушением цитировали. Потому что как ни противься, а договор будет заключён. У компании есть 15 суток после получения своего варианта, чтобы внести правки (если они не деструктивны и, опять же, не расходятся с законом) и адаптировать новые правила под себя. За размер тарифа и предмет договора торговаться нельзя, зато остальное – пожалуйста.

– Вот если совсем ничего не сделаете, то на 16-е сутки договор будет заключён по типовому, используя конклюдентное право. Всё. Так что задача поучаствовать и предоставить сведения, – призывает Орлов к сотрудничеству. – Но если нет, то договор будет всё равно. В ноябре проведём конкурс, после которого будут выбраны новые перевозчики там, где это необходимо.

Только теперь между ними и управляющими компаниями встанет ГУП «Завод МПБО-2». Как объясняет его представитель Константин Спиридонов, договор, сверки, расчёты — всё это будет проходить через регионального оператора. Вывоз крупногабаритных отходов, говорят, как сейчас, – по заявке. Состояние контейнерных площадок по-прежнему останется в зоне ответственности собственника, если территория входит в состав общедомового имущества. Содержание тех, что находятся на землях общего пользования, разыграют по конкурсу. Тариф в течение года обязуются не менять.

– А если двор закрыт, то как мусор будут вывозить? – путаются в зале. – Сейчас с пультом приезжают, сами открывают ворота, а ещё ответственность несут, если что-то испортят.

– Ничего не изменится. Ответственность регионального оператора наступает с момента подъёма контейнера. Будет только другой перевозчик, после конкурса вас проинформируют какой. Можно будет так же договориться, – убеждают организаторы.

Лишнее звено в привычную схему не вписывается, но если уж без него никак, то собравшиеся просят действовать менее кардинально и хотя бы перевозчиков за домами сохранить, раз они всё равно понадобятся. У них, мол, и маршруты наработаны, и баки привычны, и все подъезды изучены.

– Зачем их тасовать, зачем резко ломать то, что работает? – недоумевает руководитель Ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова.

В пример приводит собственное ТСЖ «К. Заслонова 11» и сложности со «Спецтрансом». Он отказывался заезжать во двор и опорожнял только те баки, которые выкатывали к проезжей части и оставляли открытыми. Помимо того, что делать это каждый раз должен был дворник, так стоило недоглядеть, как опустевшие баки приманивали воров. Минус шесть тысяч за штуку, говорит Борисова. Новый перевозчик оказался менее капризен, и менять его на «кота в мешке» желания нет.

– Прошу ещё раз услышать и понять. Региональный оператор может привлекать другие компании только по определённой процедуре – через конкурс. Прямой договор исключён, – в очередной раз повторяют организаторы.

Печали добавила и обновлённая схема расчётов: население облагают «подушевым» в 140 рублей с человека, а тарифы для УК рассчитывают за кубометр отходов. Вопрос про хостелы тоже предсказуем – как-никак центр. По букве закона если собственник один, то и платить будет за одного, разве что удастся отследить количество постояльцев.

– Вы покоечно хостел проверите, что ли?.. Как вы будете наполняемость проверять, сидя в кабинете? – на разные голоса среагировала аудитория.

– Будем требовать того, чтобы платить вам ровно то, что мы начисляем населению. И если мы с населением рассчитываемся по нормативу, то этот же норматив мы должны применять при расчёте с вами. В противном случае у нас возникнет убыток – разница между тем, что мы начисляем, и тем кварталом, а может и больше, который приносит отходы на нашу накопительную площадку, – раскритиковал схему Кирилл Захарян.

Ситуация, когда внесённые средства не совпадают с объёмом вывезенных отходов, есть и сегодня, объясняют в комитете по благоустройству. Предполагается, что управляющие компании, у которых нет собственной контейнерной площадки, будут платить там, где они арендуют. Как всё это будет рассчитываться, собравшимся не пояснили. Впрочем, в случае перенакопления пообещали разобраться и повторили: «Всё будет по-прежнему».

– Разрешите! – перехватил микрофон мужчина из середины зала, отрекомендовался директором спортивной школы Центрального района и изложил проблему. Подведомственное учреждение школы расположено на загородной базе во Всеволожском районе Ленинградской области. При этом земля городская, и мусор, соответственно, вывозит город. Как оказалось, с нового года правила изменятся и здесь – региональный оператор Петербурга не может заключить договор на накопление в области. Директор, похоже, к такому ответу был не готов.

– Но земля-то городу принадлежит. Земля городская!

– Вот занесло-то. Тут бы со двора вывезти, – обернулись на нескромного из первых рядов.

Вопрос, впрочем, взяли на заметку, припомнив, что «вырезанные» участки есть и в других районах. А ведь это, говорят, одна из подцелей – выяснить всё, что непонятно.

– И некоторые вопросы если не откровение, то мы их точно не рассматривали. Хотя готовились достаточно: работали профессионалы, – признали организаторы.

– А что, если захотят перейти на прямые договоры? Ведь по закону можно. Вы к этому готовы? – подначивали из зала и будто пугали: – Вот мы вам направим протоколы, а расчётный центр готов?

– Первое время лучше всё же через УК.

– Готовы, а то как же, – фыркнула дама в элегантном костюме, удобнее устраивая на голове вторые очки. Неверием в успех проекта с соседями она делилась не раз. Ропот среди собравшихся вызвал и вопрос про опасные отходы. Контейнеры для них пообещали установить, но собственники переживают, что чаще бегать к ним будут из ближайших офисов, а не из собственных домов. Тем более что экомобили, говорят, не справляются.

– Мы все прекрасно видим, что с 1 января мы можем прийти к очередному мусорному коллапсу, – предрекает Кирилл Захарян.

Уже после встречи он объясняет, что новогодние праздники – испытание для всех систем. А для компаний по вывозу мусора особенно. Затяжные выходные остаются на контейнерных площадках полуторамесячной нормой отходов. И лучше бы пережить их с привычным перевозчиком, а то результат нововведений придётся нюхать 6-миллионному городу.

В Смольном в будущее смотрят с большей уверенностью: услуга будет оказана. «Нет задачи что-то перевернуть, но нужно завести всё в рамки действующего законодательства. А дальше – не навреди», – говорит Сергей Орлов и уходит разъяснять следующему району.

– Сергей Николаевич, – окликают его в коридоре. – Говорят, есть идея отложить.

– У нас нет такой информации, – твёрдо отвечает Орлов, хотя вопросу не удивляется.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»