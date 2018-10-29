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Недвижимость
29.10.2018 16:05
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Парк Малиновка снова в опасности. Петербургские депутаты предлагают не давать участку защитный статус

Комиссия петербургского Законодательного собрания по городскому хозяйству рекомендует парламенту во втором чтении отменить решение внести в перечень зеленых зон участок парка Малиновка, на котором ранее собирались строить храм. Об этом сообщил в соцсетях 29 октября депутат Борис Вишневский.

По данным Вишневского, предложение, которое внесет профильная комиссия, состоит из нескольких пунктов. Таким образом, проголосовать отдельно по каждому из них депутаты не смогут. «Поправка очень хитрая. С одной стороны, добавляется несколько новых территорий (зеленых насаждений общего пользования). С другой стороны, исключается территория в парке Малиновка, которая в законе, принятом за основу, включалась в ЗНОП», – говорит парламентарий.

«Для храма давно предоставлен другой участок. Постановление правительства, изданное в 2011 году, давно отменено. И нет абсолютно никаких оснований эту территорию не включать в ЗНОП. Но с упорством носорога наши единороссы пытаются добиться возможности все-таки что-то построить на этой территории», – сказал Вишневский.

В прошлом году депутаты также проголосовали за внесение участка парка в перечень зеленых зон, однако во втором чтении парламент по предложению комиссии по городскому хозяйству отменил это решение.

В настоящее время участок находится в зоне деловой застройки, однако возвести на нем что-либо выше пяти метров запрещает закон.

Идея построить на территории Малиновки храм святых Жен-Мироносиц высотой 67 метров появилась пять лет назад. Инициатива вызвала возражения местных жителей, активистов и градозащитного сообщества. Противники застройки парка указывали, что реализация проекта серьезно сократит площадь зеленой зоны. В итоге строительство религиозного объекта решили перенести в другое место.

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