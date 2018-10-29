На эти два процента и живут. «Фонтанка» рассчитала реальную экономику АЗС

Заявления о краже топлива раскрыли истинную цену дизеля и бензина в России. АЗС продают на 10-15 рублей дороже, чем покупают. Их владельцы говорят об убытках.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

О необходимости поднять цены на российских заправках вице-премьера Дмитрия Козака уведомили 24 октября. Владельцы АЗС заявили, что принятые в июне меры больше не работают и ценники нужно переписывать, прибавляя к стоимости литра по 4-5 рублей. В ответ чиновники попросили нефтепереработчиков проявить альтруизм и поставлять горючее независимым игрокам по тем же расценкам, что и на собственные бензоколонки. В противном случае будет введено ограничение экспорта.

Традиционным обоснованием подорожания бензина в рознице является индикатор биржевых цен. К примеру, весной игроки говорили, что вынуждены покупать топливо на торгах дороже, чем продают его в рознице. Доля биржи в обороте пока не велика: в Петербурге на такие закупки приходится только 15% от всего реализованного на АЗС бензина и 10% дизеля. Но оптовые цены зависят от биржевых, а значит, тоже растут.

Закупочную стоимость топлива АЗС держат в тайне. Раскрыть ее через финансовую отчетность публичных компаний также затруднительно: вертикально-интегрированные игроки указывают прибыль по всей группе, не выделяя розницу. Иностранные компании сообщают квартальные данные в разрезе регионов только о выручке, но не о прибыли.

Пролить свет на реальную экономику АЗС «Фонтанке» удалось благодаря похитителям топлива: в судебных решениях и постановлениях о возбуждении уголовных дел содержатся данные о закупочной цене бензина и дизеля. «Поскольку горючее не успело найти конечного покупателя, правоохранительные органы оценивают реальный ущерб, нанесенный компании, по оптовой стоимости», – подтвердили изданию в крупной сети АЗС, из-за краж потерявшей в этом году более 15 млн рублей.

На первый взгляд, разница между закупочной и розничной ценой колоссальна: 10-15 рублей, как у независимых игроков, так и на АЗС вертикально-интегрированных компаний. Причем этот показатель не меняется практически на протяжении всего года. «Фонтанка» попросила участников рынка объяснить, как при такой наценке им удается работать в минус.

«Такой цены быть не может, если только топливо не разбавленное», – с ходу заявил глава «Нефтяного клуба» Олег Ашихмин. По его словам, с апреля оптовые цены выросли так, что от силы на два рубля были ниже розничных. «Даже если у кого-то были запасы, то их бы хватило не более чем на месяц-два», – прокомментировал он.



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Цены на бензин и дизельное топливо в Петербурге с марта по октябрь 2018 г

Автор: Галина Бояркова

Действительно, на бирже в марте 2018 года литр АИ-92 стоил 32,05 рублей (месяцем ранее 29,9 рублей). Тогда как, судя по данным правоохранительных органов, компаниям «Серкл кей» и «Лукойл» оно досталось за 25,95 и 28,18 рублей. В рознице, по информации Петростата, это топливо продавалось в марте в среднем по 32,4 рубля за литр.

В октябре 2018 года с АЗС Neste украли дизельное топливо стоимостью 35,87 рублей за литр, тогда как на бирже оно стоило 41,5 рубля за литр (месяцем ранее 41,15 рубля за литр), а в рознице 45,1 рубля за литр.

«Разница между оптовой и биржевой ценой действительно есть», – говорит первый заместитель генерального директора сети АЗС ПТК Леонид Чурилов. Но, по его словам, обычно на биржевых торгах топливо можно купить дешевле, поскольку в его стоимости нет ряда затрат, в том числе логистики, хранения.

Представители самих АЗС сначала взяли паузу на раздумье. Но спустя полдня выдали правдоподобное объяснение такому расхождению. «При расчете суммы ущерба правоохранительные органы берут в расчет закупочную цену топлива без НДС, а также не учитывают расходы компании на транспортировку (от завода до склада, со склада до АЗС), а также стоимость хранения, контроля качества, содержания сети АЗС», – пояснили в Neste.

Такую математику подтвердили еще в двух сетях, страдающих от воровства. По их словам, большую часть наценки «съедает» именно налог на добавленную стоимость, который сейчас составляет 18%, а с 2019 года вырастет до 20%. Покупая топливо у нефтепереработчиков или на бирже, АЗС перечисляет контрагенту стоимость с учетом НДС, но потом получает из бюджета возмещение в размере 18%, поскольку потом все равно заплатит налог с розничной цены. Именно из-за этого возврата ущерб определяется как закупочная цена без НДС. Если же добавить налог, оптовая цена совпадет с биржевой или даже превысит ее.

К примеру, по данным Нефтяного клуба, на начало октября оптовая цена дизельного топлива в Петербурге составляла 43,18 рубля за литр, на начало сентября — 40,85 рубля за литр. Neste, которая оценила стоимость похищенного 8 октября горючего в 35,87 рубля за литр без НДС, с учетом данного налога заплатила поставщику 42,3 рубля за литр. «Между биржевой сделкой и доставкой на АЗС может пройти от двух недель до месяца и более», – отмечают в компании.

Соответственно, если очистить от НДС розничную стоимость, то выручка будет отличаться от оптовой цены не так разительно. К примеру, в марте 2018 года валовая маржа (разница между суммой покупки и продажи) петербургских АЗС составляла 4-10 рублей. Осенью 2018 года — 2-3 рубля (см. таблицу).

Реальная розничная цена на заправках может отличаться от среднего значения, рассчитанного Петростатом, предупреждают в Нефтяном клубе. По данным организации, в начале сентября АЗС продавали АИ-95 по цене от 43,81 до 45,3 рубля за литр, в начале октября — от 43,52 до 45,45. Как правило, у вертикально-интегрированных компаний горючее дешевле, нежели у независимых, поскольку убытки розницы они могут компенсировать за счет доходов от опта.

Но и тем, и другим из этих денег нужно платить расходы на содержание заправок. По словам Олега Ашихмина, операционные затраты могут отличаться у разных АЗС, поскольку зависят от стоимости аренды, размера оплаты труда, но в среднем по рынку составляют 3-5 рублей с каждого проданного литра бензина.

С учетом этих трат до апреля 2018 года компании держались в плюсе, но в конце весны ушли в минус. Как раз тогда был зафиксирован скачок розничных цен, после которого правительство снизило акцизы и пригрозило НПЗ ограничением экспорта. В итоге цены в опте, а потом и рознице стабилизировались.

В начале осени, как видно из таблицы, экономика АЗС снова стремится в отрицательную зону, что заставляет участников рынка прогнозировать очередное увеличение цен, а правительство искать меры для снижения стоимости на оптовом рынке.

Как ни странно, в такой ситуации АЗС выгоднее терять топливо из-за воровства, чем продавать в рознице. К примеру, купив АИ-95 за 42,17 рублей за литр, АЗС «Стопэкспресс» получила возмещение НДС из бюджета в размере 6,4 рублей за литр, а 35,74 рубля списала на ущерб от кражи. С учетом средних расходов на содержание заправки, она положила в карман 2,4 рубля. Если бы компания продала топливо по средней на тот момент цене (41,99 рублей за литр), она бы заплатила НДС в размере 6,4 рублей за литр и получила бы из бюджета возмещение на ту же сумму. При этом она бы все равно понесла операционные издержки, а значит, в конечном итоге ушла в минус на 4 рубля.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»