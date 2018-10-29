Строительство первой очереди квартала «Галактика» выходит на финишную прямую

ГК «Эталон»

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к завершающему этапу строительства первой очереди квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Первая очередь квартала «Галактика» состоит из восьми корпусов – 4.5-1, 4.5-2, 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3, 8.2-4, 8.5-1 и 8.5-2. Во всех зданиях завершаются фасадные работы. В домах установлены двери и окна. Строители также завершили устройство наружных инженерных сетей. Ведется пуско-наладка лифтового оборудования, выполнен монтаж внутренних инженерных сетей, идет подготовка к запуску отопления. Завершается внутренняя отделка мест общего пользования – лифтовых холлов, коридоров на этажах, лестничных пролетов.

Специалисты также завершают благоустройство территории возле жилых домов. На улице уже высажены деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки. Кроме того, построены подъездные автомобильные дороги, на тротуарах выложена плитка. Ввод в эксплуатацию первой очереди квартала «Галактика» запланирован на IV квартал 2018 года.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся на территории сразу двух районов: Адмиралтейского и Московского. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Завершение строительства всего квартала «Галактика», включая создание объектов инфраструктуры и детских образовательных учреждений, запланировано на IV квартал 2024 года.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/