«Пишите папе римскому и пейте, как вся ваша деревня». Жители астраханского села получили необычный ответ от чиновников

Астраханское управление по капитальному ремонту в нестандартной манере ответило селянам, собиравшимся жаловаться Путину на плохую дорогу. Чуть позже чиновники сообщили, что их почту взломали.

Житель Разбугорья Динияр Кушегалиев обратился к властям с просьбой о ремонте дороги, пригрозив пожаловаться Владимиру Путину. В ответ ему предложили больше пить и написать в Ватикан. Об этом 29 октября сообщает местное издание «Волга».

Инициативный житель Разбугорья получил несколько сообщений по электронной почте: «Да хоть папе римскому. 1 директор сменился. 2 собирать жителей села не наша обязанность. Удачи» и «Ребят лучшей пейте. Если вам делать нечего. Как делают остальные в вашей деревне» (авторский стиль и орфография сохранены).

В астраханском управлении по капитальному ремонту поспешили откреститься от этих писем, заверив, что электронный ящик учреждения был взломан хакером из Москвы. В качестве доказательства был продемонстрирован московский IP. Кроме того, сообщения рассылались в субботу, когда учреждение не работает.

Чиновники также заверили, что на ремонт дороги до Разбугорья выделено 39 миллионов рублей. Работы закончат в 2019 году.