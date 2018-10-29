Audi отзывает в России более 6,5 тысячи машин, которые могут плавиться из-за влаги

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило об отзывной кампании, под которую попали почти семь тысяч автомобилей разных моделей. Обнаружилось, что в электронные компоненты машин может проникать влага.

Как сообщает 29 октября пресс-служба Росстандарта, компания отзывает 6687 автомобилей Audi моделей A4, А5, А6 и Q6, которые были проданы в России с 2012-го по 2017 год. VIN-коды этих машин указаны в приложении, опубликованном на сайте ведомства.

Под отзыв попали автомобили, оснащенные 2,0-литровым мотором TFSI. У них влага может проникать в электронные компоненты, что приводит к перегреву и поломке дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Это может привести к локальным оплавлениям.

В дилерских центрах на попавших под отзыв машинах заменят дополнительный насос охлаждающей жидкости, а также обновят программное обеспечение блока управления двигателя. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.