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29.10.2018 15:41
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ГК «Ленстройтрест» – в финале конкурса «Доверие потребителя» 2018

ГК «Ленстройтрест» – в финале конкурса «Доверие потребителя» 2018

Ленстройтрест

Завершен второй этап интерактивного голосования за финалистов XI конкурса «Доверие потребителя», которое состоялось в рамках выставки «Ярмарка недвижимости».

ГК «Ленстройтрест» вошла в топ-5 компаний, пользующихся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

За три дня работы выставки свыше 500 посетителей и участников проголосовали за ипотечные банки, риэлторские агентства и строительные компании, которым можно доверять. Эти голоса были суммированы с результатами опросов, проведенных на специализированном мероприятии «Жилищный проект» (13-14 октября) и сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru (10 мая – 30 сентября). Таким образом, всего за финалистов семи номинаций конкурса «Доверие потребителя» в 2018 году было отдано около 9 000 голосов.

Кроме того, до конца октября члены Экспертного совета посещают объекты компаний-полуфиналистов конкурса в номинациях «Лучший реализованный проект жилого комплекса». Во время осмотра новостроек и общения с представителями застройщиков эксперты оценивают множество факторов – транспортную доступность комплекса, его окружение, уровень безопасности для проживающих в здании людей. Не менее важны качество строительства, благоустройство территории, инженерное обеспечение комплекса, наличие достаточного количества парковочных мест, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, спортивных сооружений. Одни из критериев оценки – эффективность работы управляющей компании, ее ориентированность на удовлетворение запросов жителей.

Так, члены Экспертного совета ХI конкурса «Доверие потребителя» посетили жилой комплекс «Нью-Тон», который вышел в полуфинал в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге». Сегодня, 29 октября, состоится осмотр ЖК «IQ Гатчина», претендующий на победу в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».

Заключительное экспертное голосование пройдет 23 ноября, в ходе которого члены трех комиссий (юридической, информационной политике и рекламе и комиссии по этике) с учетом ранее полученных результатов оценят договорную базу финалистов, их рекламную деятельность, а также качество клиентского сервиса.

Победители конкурса в каждой номинации определяются с учетом результатов голосования потребителей и экспертов. Торжественная церемония награждения победителей ХI конкурса «Доверие потребителя» состоится 14 декабря 2018 года. 

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК НЬЮ-ТОН, застройщик ООО «Управляющая компания «ПетроКомИнвест», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/nyu-ton/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

 

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