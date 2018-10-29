Рабочего, выходившего из «ЗИЛа» с люлькой на Пулковском, сбил таксист

Одна из аварий, собравших пробку на Пулковском шоссе, серьёзная. Мужчина получил тяжёлые травмы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 29 октября около 12:55 на Пулковском шоссе, 37, по предварительной информации, 40-летний водитель «Хёндэ Соляриса» совершил наезд на мужчину, который вышел из грузовика «ЗИЛ». Мужчина в крайне тяжёлом состоянии госпитализирован.

Таксист сбил рабочего, уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах с места ДТП видно лужу крови у водительской двери автовышки «ЗИЛ» с монтажной люлькой: возможно, пострадавший выходил с водительского места.

«Таксист уснул, – пишут в комментариях. – По его словам, он почти двое суток не спал». Насколько соответствует истине это предположение, выяснят правоохранительные органы.

Напомним две летние резонансные истории. В Москве, а затем в Сочи таксисты сбили пешеходов (на видео попали и первое, и второе ДТП). Оба водителя объяснили, что уснули за рулём.