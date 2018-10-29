Водитель «Скании» после аварии на ЗСД арестован на два месяца. Ему предъявлены обвинения в смерти восьми человек

Водитель фуры, которая вытолкнула на встречную полосу грузовик «Ивеко» и убила восемь человек в микроавтобусе, на время следствия останется за решеткой. Суд отправил его в изолятор.

Ходатайство следствия об изоляции уроженца Литвы Ромуальда Ряпшаса 29 октября удовлетворил Куйбышевский районный суд. В СИЗО, сообщает пресс-служба городских судов, он пробудет до 26 декабря. Накануне ему были предъявлены обвинения, вину он признал частично.

Ряпшаса задержали 27 октября, дело возбуждено по пятой части статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Около пяти часов вечера в субботу, 27 октября, на 36-м километре Западного скоростного диаметра «Скания», как считает следствие, ударила идущий перед ней «Ивеко». Тот вылетел на встречную полосу, снес ограждение и врезался в минивэн «Хёндэ Старекс». В микроавтобусе, который возвращался в Петербург из Финляндии, находились восемь человек. Все они погибли, водитель «Ивеко» получил тяжелые травмы.

Среди пассажиров минивэна были 71-летний профессор Петербургского государственного университета путей сообщения Виктор Кутовой и его супруга, 70-летняя Елена Ошевенская, которая стояла у истоков Дома радио на Итальянской улице и в последнее время была заведующей его библиотекой. Кроме них в машине ехали 64-летняя участковый терапевт из поликлиники в Красносельском районе, 28-летний игрок любительской хоккейной команды, 67-летняя пенсионерка, в прошлом сотрудница машиностроительного предприятия «Невский завод», и 70-летняя жительница Купчино.