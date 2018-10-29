«Петр — Атлантида, скрытая под водой». В акватории Невы предложили затопить километрового императора

В комитете по градостроительству и архитектуре 29 октября открылась выставка работ из почти 50 тематических объектов благоустройства , которые предлагается разместить в центральных районах города. Анонсировалось, что показывать будут малые архитектурные формы. Но главным открытием выставки стал километровый Петр Первый, состоящий из пяти частей и затопленный в акватории Невы напротив Петропавловской крепости.

Фото: Михаил Огнев

Инсталляцию предлагается изготовить из стекловолокна, покрытого эпоксидной смолой с добавлением бронзы, и установить на пяти подводных баржах под каждую часть тела (руки, ноги, голова) между Дворцовым и Троицким мостами. Топить монарха в акватории предлагается каждую весну. Авторы объяснили свою задумку тем, что «Петр — Атлантида, скрытая под водой. Его масштаб и влияние мы ещё не осознали до конца».

Фото: Михаил Огнев

Фото: Михаил Огнев

Но акватория Невы является объектом федерального подчинения, поэтому в качестве альтернативы предлагается оставить только голову из бронзы, взяв за основу прижизненную скульптуру, выполненную Растрелли в 1719 году. И установить её на суше, на углу Большого проспекта В.О. и Наличной улицы, смотрящей в сторону Морского вокзала. Тогда композиция будет называться «Растрелли — Петру. Окно в Европу».