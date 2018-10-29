Глава новосибирского УГИБДД уволен в связи с порочащим поступком
Глава ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах отправлен в отставку. Приказ руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев подписал еще 22 октября, но СМИ стало известно об этом только сегодня, 29-го числа.
Как пишет «Коммерсантъ-Новосибирск», в документе есть формулировка увольнения: «...в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Пока на сайте управления Госавтоинспекции Штельмах значится руководителем.
По данным издания, в отношении силовика сейчас ведется проверка СК. Якобы Госавтоинспекция предоставила одному из новосибирских депутатов так называемый пропуск-«вездеход».
Справка:
Сергей Штельмах родился в 1971 году в Калачинске Омской области. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, а затем Санкт-Петербургский университет МВД России.
В органах внутренних дел служит с 1992 года. Первое место службы - специальная рота ДПС по контролю за работой пассажирского транспорта и охране окружающей среды при УВД г. Новосибирска
С 2003 года - замначальника управления ГИБДД ГУВД Новосибирской области. В 2006-м возглавил ведомство.