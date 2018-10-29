Глава новосибирского УГИБДД уволен в связи с порочащим поступком

Глава ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах отправлен в отставку. Приказ руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев подписал еще 22 октября, но СМИ стало известно об этом только сегодня, 29-го числа.

Как пишет «Коммерсантъ-Новосибирск», в документе есть формулировка увольнения: «...в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Пока на сайте управления Госавтоинспекции Штельмах значится руководителем.

По данным издания, в отношении силовика сейчас ведется проверка СК. Якобы Госавтоинспекция предоставила одному из новосибирских депутатов так называемый пропуск-«вездеход».