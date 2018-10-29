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Город
29.10.2018 15:04
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Жителя Петербурга государство признало умершим и лишило жилья. «Обряд воскрешения» проводили в суде

Юридическое убийство совершено в Петербурге. Вполне здравствующий горожанин нашёл себя в списке мёртвых. Статус живого ему вернуть удалось. Но блага цивилизации до сих пор остаются недоступными, с того света страдальца отправили на принудительное лечение.

Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, горожанин с 2003 по 2008 год проживал в Невском районе в квартире по социальному найму. В какой-то момент мужчина пропал, его объявили в розыск. В октябре 2008 года Невский суд признал петербуржца умершим. Квартиранта сняли с регистрационного учёта, жильё передали новому хозяину.

По информации прокуратуры, «похороненный» мужчина нашёлся в СИЗО. Его задержали по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

«Прокурор Невского района обратился с иском в Невский районный суд с требованиями об отмене решения суда о признании мужчины умершим. Суду представлены сведения о месте нахождения мужчины, а также иные доказательства по делу», — рассказали в надзорном ведомстве 29 октября.

В октябре 2018 года суд вернул мужчине статус живого. Но свободу скиталец так и не получил. Его признали виновным по уголовному делу и направили на принудительное лечение, где он сейчас и находится.

 

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