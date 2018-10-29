«Аэрофлот» рассказал Путину, как будет развивать перевозки в обход Москвы. Петербурга среди будущих хабов не оказалось

«Аэрофлот» планирует развивать перевозки в обход Москвы и в качестве новых региональных хабов авиакомпания рассматривает Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. Как рассказал глава перевозчика Виталий Савельев на встрече с Владимиром Путиным 29 октября, сейчас «Аэрофлот» ведет переговоры с руководством этих воздушных гаваней.

По его словам, в Шереметьево для развития компании рано или поздно наступит предел.

«У нас есть основания полагать, что либо в Красноярске, либо в Екатеринбурге (это как раз расстояние от Китая, где мы будем подхватывать — либо Красноярск и дальше в Европу, либо Екатеринбург и дальше в Европу). В одном из этих городов мы построим хаб, то есть расписание, где будет транзит, где будет транзитный поток», — отметил Виталий Савельев.

Кроме того, компания намерена продолжить развивать аэропорты Дальнего Востока.

О планах «Аэрофлота» по созданию дополнительных хабов стало известно летом 2018 года. Сама компания их не раскрывала, но в числе главных претендентов участники рынка называли Петербург, Сочи и Красноярск.

По словам Виталия Савельева, группа «Аэрофлот» планирует к 2023 году нарастить перевозки до 90 – 100 млн пассажиров в год. В прошлом году ее услугами воспользовались 50 млн человек. По прогнозу топ-менеджера, через пять лет выручка группы будет составлять 1,3 триллиона рублей, а рыночная капитализация — 400 миллиардов рублей.