Минфин: Стрелявший чиновник в драке с соседями защищал беременную супругу. Он находится дома со сломанным носом

Якобы задержанный директор департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина РФ Павел Ефимов стрелял в соседа с целью самообороны. Чиновник, уверяют в министерстве, находится на больничном, а не в камере.

Об этом 29 октября сообщили РБК в Минфине. Ведомство уверяет, что конфликт недельной давности во дворе дома на Измайловском шоссе в Москве произошел из-за парковочного места. Сам Ефимов квартиру в здании снимает, и автомобиль его беременной супруги якобы мешает владельцам площадей. В очередной раз на женщину пытались напасть трое «нетрезвых граждан», от которых Ефимову и пришлось отстреливаться. Сейчас чиновник, уверяют в министерстве, находится дома со сломанным носом и ушибами.

Ранее сообщалось, что Ефимов был задержан, а его оппонент госпитализирован с огнестрельными ранениями.