СМИ: Нынешний срок может стать последним для Меркель на посту канцлера

После 13 лет на посту канцлера Германии Ангела Меркель собирается отказаться от участия в выборах 2021 года. Об этом 29 октября сообщает Bloomberg.

Меркель занимала должность федерального канцлера ФРГ 4 срока подряд и не будет снова претендовать на этот пост. По информации источников Bloomberg, политик выступит с обращением к нации по этому поводу уже в ближайшее время. При этом Меркель собирается доработать до конца своих полномочий — до 2021 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Меркель также отказывается от руководства «Христианско-демократическим союзом», которому она отдала около 20 лет. В декабре она не будет участвовать в выборах председателя на фоне падения рейтингов. Фондовые рынки отреагировали на это сообщение ослаблением европейской валюты.