Новость в картинке: самые популярные в России кроссоверы и внедорожники с пробегом

С января по сентябрь 2018 года включительно в России было продано 853,4 тысячи внедорожников и кроссоверов с пробегом. По сравнению с тем же периодом 2017 года продажи выросли на 7%, сообщает 29 октября аналитическое агентство «Автостат».

Первую пятерку заняли отечественные и японские SUV. Лидирует традиционно внедорожник LADA 4x4, хотя он единственный, чьи продажи на вторичном рынке снизились по сравнению с прошлогодними.