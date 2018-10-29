Похитители обчистили ювелирный магазин в Финляндии на 800 тысяч евро. В ТЦ они пробрались по веревке через крышу
В столичном регионе Финляндии четверо иностранцев вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 800 тысяч евро, но радоваться им пришлось недолго.
Преступление было совершено на минувших выходных в торговом центре Jumbo в городе Вантаа. Его подробности полиция раскрыла 29 октября.
В 3:30 ночи 27 октября злоумышленники разбили стекло в крыше ТЦ и спустились вниз по верёвке прямо к своей цели — ювелирному магазину. Внутрь него они проникли аналогичным образом. Как ранее сообщило агентство STT со ссылкой на следствие, речь идет о профессиональных преступниках, которые за две минуты успели выбрать самые дорогие вещи.
Лица похитителей зафиксировала камера наблюдения, и преступников быстро поймали по горячим следам. Четверо иностранных граждан, подозреваемых в краже в особо крупных размерах, были задержаны в тот же день в квартире в Вантаа. Там же полицейские нашли и украденные драгоценности.
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