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29.10.2018 14:38
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Бизнесвумен рассказала, как куратор Крестов-2 требовал 10% от суммы контрактов

Фигурантка дела о «золотом сахаре» для ФСИН рассказала на допросах и во время очных ставок, как куратор Крестов-2, бывший замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов требовал у нее откат — 10% от стоимости контракта. Предпринимательница Марина Дюкова признала свою вину, и уже на днях, 31 октября, Мещанский суд Москвы рассмотрит ее дело в особом порядке.

Как сообщает 29 октября РБК, Марина Дюкова – фактический бенефициар нескольких компаний, которые занимались в основном поставками нефтепродуктов. Но ее структуры обеспечивали тюремное ведомство и сахаром, именно с ним связано дело, по которому бизнесвумен предъявили пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК). Цена контракта была завышена примерно на 43,2 млн рублей. 

Как призналась Дюкова, с Коршуновым они знакомы с конца 90-х, оба работали в сфере поставок нефтепродуктов. Вместе с тем их отношения не были сугубо деловыми: например, будущий генерал побывал на юбилее своей «бизнес-партнерши». После того, как фигурант в 2013 году возглавил финансово-экономическое управление ФСИН, компании Дюковой начали поставки нефтепродуктов тюремному ведомству. При этом Коршунов в ходе личной встречи якобы потребовал вознаграждение.

«Он сказал, что условия для всех одинаковые — кто работает со ФСИН по контрактам, платит 10% от их суммы. Таковы условия для всех, и я не исключение», — рассказала Дюкова следователю. 

Сначала предпринимательница якобы отказалась, но потом, когда она встречалась с подчиненными Коршунова, удалось сторговаться на 1%.  Учитывая сумму контрактов, откат составил 1,1 млн рублей.

Следующая встреча будущих фигурантов одного дела состоялась в 2015 году. В беседе Дюковой было предложено стать единым поставщиком топлива для ФСИН. Условие было прежним  — 10% от суммы контракта. Дюкова отказалась. Но продолжила поставки сахара в тюремное ведомство. Этот «проект» курировала сотрудница ФСИН Светлана Алексеева, которая в 2014 году попросила у Дюковой 2 млн рублей в долг. Не получив деньги назад, предпринимательница через три года списала долг на основании предоставления мнимых векселей. Она поступила так якобы потому, что ей дали понять: возврата денег не будет. Это ее плата за «помощь» при получении заказов. 

Впоследствии Алексеева якобы потребовала у Дюковой еще 2 млн рублей наличными «на семейные нужды». Договорились в итоге на 1,5 млн. Алексеева, со слов Дюковой, купила своей дочери на эти деньги машину.

Олег Коршунов вину не признает. Он указывает на хронологические нестыковки и противоречия в доказательствах следствия, в том числе показаниях Дюковой. По его словам, в ходе встреч знакомые обсуждали широкий круг тем. «Я помню, что Дюкова ко мне приезжала, чтобы я ей сделал ряд подарков от ФСИН, в том числе она просила мангал. Какие-то подарки ей делал», — рассказал Коршунов.

Он считает, что знакомая оговорила его под давлением ФСБ. Другая обвиняемая, Алексеева, в ходе допросов и очной ставки с Дюковой воспользовалась правом не свидетельствовать против себя согласно 51 ст. Конституции.

Справка:

Коршунов был привлечен к уголовной ответственности по делу о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и растрате. Он арестован в сентябре 2017 года по обвинению в заключении госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и еды по завышенным ценам.

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