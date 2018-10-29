«Метрострой» не выполнил план по строительству Фрунзенского радиуса. До официального открытия новых станций метро осталось меньше двух месяцев

План строительно-монтажных работ на 2018 год по возведению станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» исполнен на 22,4%, при общей готовности участка линии более чем на 90%. В сентябре этого года «Метрострой» по графику должен был выполнить строительно-монтажных работ на 453,3 млн рублей, но сдать сумел лишь на 167,3 млн рублей. Об этом «Фонтанке» 29 октября рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Строительство Фрунзенского радиуса шло с отставанием с самого начала. По условиям контракта в 2014 году «Метрострой» должен был выполнить работ на 9,8 млрд рублей, но сдать сумел лишь на 5,4 млрд рублей. Компания не успевала из года в год, и эта ситуация продолжается до сих пор: контрактом на строительство подземки на текущий год запланировано финансирование в размере 8,1 млрд рублей, из которых «Метрострой» к концу октября потратил лишь 2,1 млрд рублей.

В комитете также рассказали, что 2 августа текущего года для строительства участка Фрунзенского радиуса «Метрострою» был переведен аванс на сумму 1,89 млрд рублей, который на данный момент отработан лишь на 30 млн рублей. При этом компания продолжает жаловаться на нехватку средств.

«Участок Фрунзенского радиуса уже более года находится практически в одной и той же готовности. В свое время, понимая, что степень выполненных работ достаточно высокая, мы предлагали даже ввести в строй три станции этой линии на год раньше – в конце 2017 года. Но все уперлось в деньги. Заказчик вправе требовать своевременного выполнения работ только при условии предоставления возможности работать. Сейчас же получается, что многие участки вынуждены простаивать, ввиду отсутствия материалов и оборудования», – сообщили в «Метрострое».

Ранее компании продлили контракт на строительство депо и станций метро «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Южной». Новый срок окончания соглашения — 31 мая 2019 года. При этом городские власти заявили, что это технический шаг, необходимый для завершения в полном объеме финансовых взаиморасчетов. Ни Смольный, ни компания не делают никаких заявлений о переносе сроков открытия станций, которые по существующим планам должны начать работу до конца 2018 года.

Кроме того, дважды увеличивалась сумма контракта: в марте 2018 года с 25,9 млрд рублей до 29,7 млрд рублей, а в октябре до 33,9 млрд руб. При этом стоит отметить, что еще на этапе заключения стоимость соглашения была сокращена на 30%, и, увеличив объем финансирования, власти фактически вернули контракту первоначальную стоимость.