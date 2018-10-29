Енотовидную собаку, попавшую под поезд, спасает «Велес». Нашёл себе приют и енот с Пулковской

Грустные приключения животных в Петербурге: сразу несколько енотов и енотовидная собака в эти дни обрели новый дом при несчастливых обстоятельствах.

Карантинный центр диких животных «Велес» в своей группе «ВКонтакте» 29 октября рассказал, что спасает енотовидную собаку, попавшую под поезд. Животное лишилось лапы, и ему предстоит долгое восстановление.

Кроме него, в центре появился новый обитатель – енот. Животное специалистам принесли горожане, объяснили «Фонтанке» сотрудники. «Суперзлой енот, сегодня хотел всех съесть, но пока не получилось)))», – шутят в группе «Велеса».

Это не тот енот с домиком, о котором накануне писала «Фонтанка». Тот, с Пулковской улицы, тоже нашёл себе пристанище. Женщина, которая вчера взяла животное с помойки, передала его группе активистов, занимающихся поимкой енотов и пристраивающих «отказников» и «брошенок».

«Вчера вечером наша «спасательная группа» забрала енота у этой женщины и отвезла на передержку и карантин, чтобы точнее понять, в каком он состоянии и насколько миролюбив. Хозяева его точно не ищут и не ждут. Поскольку после поимки, ближе к вечеру, те нерадивые хозяева выкинули ещё и вольер енота, – рассказала «Фонтанке» енотовод Екатерина. – Как только мы будем уверены в его состоянии здоровья, мы начнём искать ему семью, или же кто-то из нас оставит его у себя. У нас бывает всякое. Как мы, енотоводы, любим говорить: «Там, где один енот, там уже и два, и три не помеха!» Мы выезжаем и стараемся помочь енотам, попавшим в беду. Недавно точно так же в подвале на Новочеркасской был выловлен ещё один енот, который сейчас прошёл карантин и ищет себе новых хозяев».