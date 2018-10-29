Пострадавшими от стихии в Сочи признали больше тысячи человек. Полностью ликвидировать последствия наводнения обещают до конца недели

После наводнения из-за ливней больше всего домов пострадало в Адлерском районе Краснодарского края. Всего потерпевшими признаны 1033 человека.

Как сообщает администрация города Сочи, к утру понедельника 29 октября подворовые обходы продолжаются, и количество пострадавших может увеличиться. Так, 912 человек получат компенсацию в Адлерском районе, 59 в Хостинском, 62 — в Лазаревском. Сумма выплат составит 50 тысяч рублей для тех, кто лишился имущества первой необходимости частично, и 100 тысяч, если от имущества ничего не осталось.

Тем временем в регионе продолжаются восстановительные работы. В Адлере и Хостинском районе электроснабжение восстановлено, по временной схеме запитано село Медовеевка, там энергетики ставят на место опоры ЛЭП.

Семь селей, сошедших на трассу в Сочи, парализовали движение после ливня. К понедельнику все дороги были очищены. В селе Макопсе еще предстоит восстановить пешеходный мост, который смыло потоком воды.

В Хостинском районе продолжается уборка в городской больнице №3, наводнением там подтопило первый этаж.

Как сообщалось ранее, физически во время ливня и наводнения пострадали более трехсот человек, шестеро погибли. Следственный комитет возбудил два уголовных дела в связи с ЧП. Первое было возбуждено по факту гибели четырех жителей Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений, по второму ведомство подозревает чиновников из администрации Апшеронского района. Халатность им вменяют из-за отсутствия оповещения и не проведенной эвакуации населения.

Дожди в регионе размывали дороги, в том числе железнодорожные, ломали нефтепроводы и опоры освещения с 26 октября.