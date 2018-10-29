Дорогу в Пулково частично перекрыло ДТП. На Московском шоссе столкнулись 6 грузовиков

ДТП днём 29 октября затрудняют движение на важных магистралях к югу от Петербурга. Горожанам и гостям города, которым нужно в аэропорт, стоит выезжать заранее.

Авария на дороге к аэропорту Пулково перекрыла, как сообщают очевидцы в «Яндекс.Картах», две полосы. Пробка растянулась на 2,5 километра, она начинается на Пулковском шоссе от КАД.

На Московском шоссе (дорога М-10 «Россия») в районе Ям-Ижоры около 12:30 столкнулись шесть грузовиков, предупреждает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Пробку в сторону города «Яндекс.Карты» оценивают примерно в 5 километров.