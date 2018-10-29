«Это скорее плохо, чем хорошо». Песков прокомментировал возможное закрытие журнала The New Times из-за штрафа в 22 млн

Требование мирового суда о взыскании штрафа в 22 млн рублей с журнала The New Times и его главного редактора Евгении Альбац соответствует закону. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, которые приводит РБК, журнал получал деньги от иностранных агентов и не декларировал это, поэтому решение о выплате штрафа полностью соответствует законодательству. Отвечая на вопрос, как в Кремле отреагируют на возможное закрытие издания, Песков сказал, что «это скорее плохо, чем хорошо».

«Здесь можно только сожалеть. Но, с другой стороны, есть закон <...>. Штраф в размере той суммы, которую издание получало, — это то решение, которое было принято Роскомнадзором», — сказал он.

ООО «Новые времена» (издатель журнала The New Times и одноименного сайта) суд оштрафовал на 22,25 млн рублей «за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор». По словам главного редактора Евгении Альбац, в мае после предписания прокуратуры все данные о получении финансирования ООО «Новые медиа» за прошлый год были представлены в Роскомнадзор, таким образом, оснований для привлечения к административной ответственности больше не было.