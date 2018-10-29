Два футболиста «Зенита» вызваны в сборную Аргентины

Игроки футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес и Эмануэль Маммана вызваны в сборную Аргентины. Как сообщает 29 октября пресс-служба петербургской команды, футболисты будут готовиться к двум товарищеским матчам с Мексикой.

Обе встречи пройдут в Аргентине. Первая игра состоится 16 ноября в Кордове, вторая – 20 ноября в Мендосе.

На счету Паредеса десять матчей в российской премьер-лиге и один гол, а также пять матчей в Лиге Европы и тоже один гол. Маммана из-за травмы пока провел всего три матча в РПЛ, один – в Лиге Европы и еще один – в Кубке России.