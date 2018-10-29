Солнце помешало колпинскому водителю увидеть бабушку с внучкой. Девочке повезло

Бьющий в глаза автомобилисту солнечный свет спровоцировал аварию в Колпино.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, около полудня 29 октября, на перекрёстке улиц Тверской и Ремизова, 43-летний водитель «Опеля Вектры» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил женщину 79 лет. В тяжёлом состоянии её увезла бригада скорой помощи.

Обстоятельства рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

Бабушка с внучкой переходили дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал. В это же время водитель Opel Vectra совершал правый поворот, тоже на разрешающий сигнал. Но прямые солнечные лучи и отсутствие дополнительного внимания к ситуации на дороге не позволили ему увидеть пешеходов.

«По счастливой случайности ребёнок уже прошел коварную точку столкновения и не пострадал вообще. Чего нельзя сказать о бабушке. Будем надеяться, что она сможет восстановиться, несмотря на состояние. Реанимация уехала. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа», – отмечается в сообщении.