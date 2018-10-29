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Финляндия
29.10.2018 13:53
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В Финляндию пришли рекордные для этой осени морозы

В Финляндии утром 29 октября установлен новый температурный рекорд этой осени. На севере страны столбик термометра опустился до -18,7 градуса Цельсия, сообщает Yle со ссылкой на Метеорологический институт Финляндии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Satu Paavola (@stupa66)

Мороз был зарегистрирован в местечке Соданкюля. В этом месте показатели побили рекорд предыдущего дня в -16,5 градуса, который зафиксировали в Юлиторнио и Муонио.

Напомним, в Финляндию уже можно ехать на шипованных шинах.


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