«Родной город не покину». Выступавший против мусорного полигона мэр Волоколамска сложил полномочия

Петр Лазарев, занимавший должность главы городского поселения в Московский области с 2016 года, написал заявление об отставке.

«Я написал заявление [об уходе]. По состоянию здоровья. Готов стать в ряды и дальше работать, но пока не определился, где буду дальше работать. Родной город не покину», – цитирует 29 октября градоначальника ТАСС.

Лазарев отказался рассказывать «Медузе», был ли его уход в отставку добровольным. Однако он отметил, что важной причиной стало ухудшающееся состояние здоровья, которое он подорвал во время борьбы с мусорным полигоном. Исполнять обязанности главы города будет его первый заместитель Татьяна Мозырь.

Петр Лазарев был избран главой городского поселения 27 ноября 2016 года. В 2018 году в Волоколамском районе жители начали жаловаться на мусорный полигон «Ядрово», начались стихийные митинги. В марте за помощью к врачам с жалобами, связанными с выбросами газа, обратились более 500 жителей, в том числе 418 детей. Мэр Лазарев неоднократно выходил к местным жителям, недовольным мусорным полигоном. Сам глава активно выступал против свалки. В итоге отработанную часть «Ядрово» удалось закрыть и рекультивировать. В апреле у Лазарева дома и в администрации города прошли обыски.