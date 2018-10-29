Электронный дневник перепутал петербургских школьников из-за сбоя в системе кеширования

Данные в электронных дневниках школьников были перепутаны из-за временного сбоя в системе кеширования сервиса в процессе перехода на новую версию.

Об этом 29 октября сообщили «Фонтанке» в комитете по информатизации и связи Смольного. Сбой накануне, из-за которого родители увидели данные чужих детей, носил временный характер, заверили чиновники. Как и предполагалось, это произошло в процессе перевода электронного дневника на новую платформу. Усовершенствованный сервис будет доступен всем петербургским родителям уже во второй четверти текущего учебного года. В комитете также уточнили, что электронный дневник не хранит паспортные данные детей или их родителей, в нем указана только фамилия, школа, класс, успеваемость и домашние задания учеников.

О «полном хаосе» и доступности персональных данных в дневниках «Фонтанке» сообщили родители, чьи дети из отличников вдруг стали двоечниками.