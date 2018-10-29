Начальник Управления навигации Минобороны приговорен за «золотой парашют». Суд запретил ему занимать властные должности

В Петербурге виновным в злоупотреблении полномочиями признан начальник Управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ Сергей Травин. Капитана 1 ранга приговорили к условному сроку и на год отстранили от функций представителя власти.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Травин признан виновным в том, что в 2012 году, занимая должность гендиректора 780-го ремонтного завода технических средств кораблевождения, согласился фиктивно уволить и сразу принять на работу бухгалтера, благодаря чему ей была выплачена компенсация в размере 15 месячных окладов. «Золотой парашют» составил почти 2 млн рублей, а с учетом налоговых выплат заводу был причинен ущерб более 2 млн.

Травин приговорен к двум годам условно, также ему на год запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Вероятно, Минобороны после вступления приговора в силу должно будет отстранить Травина от исполнения обязанностей.

К идентичному наказанию за «золотой парашют» бухгалтера приговорен Сергей Курсин, занимавший должность генерального директора Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института Министерства обороны (ГНИНГИ), который выступал управляющей организацией 780-го завода.

Сергею Травину 46 лет. Имеет государственные награды – орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также награжден ведомственными медалями Минобороны России «За отличие в военной службе» I, II и III степеней. Сергей Шойгу наградил его медалью «За возвращение Крыма».

Ленинградский окружной военный суд в закрытом режиме рассматривает еще одно уголовное дело против Травина — о мошенническом хищении почти 70 млн рублей при освоении шельфа Арктики. По версии обвинения, начальник Управления навигации ввел в заблуждение высшее командование Минобороны и федеральных чиновников, чтобы получить господряд на изготовление арктических карт, потребности в которых не было, как считает обвинение.