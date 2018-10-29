Грузовые электробайки получат южноафриканские сборщики мусора

В Претории, одной из трех столиц Южно-Африканской Республики (их в стране официально три – отдельно для исполнительной, законодательной и судебной властей), представлен пилотный проект электрических грузовых велосипедов, пишет южноафриканская газета Independent Online.

Проект презентовал и лично испытал член местного муниципалитета, отвечающий за вопросы городского транспорта, доктор Исмаил Вади. Цель проекта не только уменьшить вредные выбросы от автомобильного транспорта, но и помочь городским мусорщикам. Первые восемь грузовых электробайков будут переданы в службы сбора отходов в городке Шарпевилль, а впоследствии опыт предполагается распространить на весь регион.

Байки изготовлены на заказ в Германии, позже планируется наладить их производство на месте. В отличие от других аналогичных проектов, южноафриканские грузовые электробайки двухколесные, поэтом грузовая платформа находится «в базе», а не над передними колесами, как обычно. «Заправить» батареи можно от любого источника энергии. Запас хода на одном заряде не сообщается, впрочем, в случае необходимости можно просто воспользоваться педалями, как на обычном велосипеде.

Все грузовые электровелосипеды оборудованы датчиками GPS, как уверяют конструкторы, исключительно для сбора статистики. Однако, учитывая уровень уличной преступности в Южной Африке, не исключено, что эти датчики могут послужить и другим целям.

Финансируется пилотный проект в том числе правительством Германии с целью помочь Южно-Африканской Республике с внедрением инновационных средств транспорта и развитием местной индустрии.