Ответственный за финансы вице-губернатор Мокрецов заболел перед рассмотрением законопроекта о бюджете Петербурга в 2019 году

Вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова, курирующего финансовый и имущественный блок, недосчитались на рабочих совещаниях в Смольном утром 29 октября. Как выяснила «Фонтанка», чиновник не явился на работу из-за болезни.

Слухи об отставке вице-губернатора Мокрецова поползли после того, как он не явился на совещание с врио губернатора города Александром Бегловым. После того, как выяснилось, что чиновник отсутствует на рабочем месте, в Смольном заговорили о том, что Мокрецов мог написать заявление об отставке по собственному желанию. В комитете по имущественным отношениям, который возглавляет вице-губернатор, «Фонтанке» сообщили, что он заболел.

В среду, 31 октября, Мокрецов должен представлять в парламенте городской бюджет 2019 года в первом чтении. Как рассказал журналистам депутат Борис Вишневский, на утверждение проекта закона также приедет и новый градоначальник. Задавать ему вопросы, по словам Вишневского, парламентариям запретили: «Сперва выступит Беглов, но не очень понятно, с чем, потому что представляет бюджет Мокрецов. И он же и ответит на вопросы. Беглову вопросов опять не задать».

По информации «Фонтанки», в городском парламенте озабочены новостью о болезни Мокрецова, а также поиском ему замены для доклада законопроекта о бюджете.

Ведомство, которым заведует Мокрецов, неоднократно пытались реформировать. Из-за критики работы комитета по имущественным отношениям вице-губернаторы, отвечающие за иные смежные темы, предлагали урезать полномочия ведомства.