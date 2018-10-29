Суд принял иск «Театра песни» к Смольному

Арбитражный суд Петербурга принял к рассмотрению иск компании, которая планировала построить в устье реки Смоленки на Васильевском острове Театр песни Аллы Пугачевой. Информация об этом появилась на сайте картотеки «Электронного правосудия».

ООО «Театр песни» попросило принять обеспечительные меры – приостановить исполнение распоряжения комитета по инвестициям об отказе в предоставлении земельного участка. Однако суд счел ходатайство необоснованным. Рассмотрение дела в первой инстанции состоится 15 января.

Компания получила участок площадью 2,7 га на Смоленке в 2011 году. Решение вызвало недовольство местных жителей, которые указывали на нехватку зеленых зон на Васильевском острове. В 2014 году Куйбышевский районный суд удовлетворил иск депутата Заксобрания Алексея Ковалева, который обнаружил, что театру предстоит появиться прямо поперек запланированной к строительству дороги.

После этого «Театр песни» предложил создать проект в виде двух зданий по сторонам Морской набережной, которые будут соединены подземным и надземным переходами.

В 2016 году Смольный через суд предпринял попытку расторгнуть договор об аренде участка, однако инвестор оспорил решение, и в прошлом году стороны подписали мировое соглашение, по которому «Театр песни» должен был в течение 3 месяцев направить в правительство города новый пакет документов с учетом всех замечаний к проекту. Документы инвестор отправил, но согласовать их комитет по инвестициям отказался.

В сентябре этого года комиссия по Генплану рекомендовала присвоить участку, на котором должен был появиться театр, статус зоны зеленых насаждений общего пользования.