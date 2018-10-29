СМИ: Евро начал падать из-за ухода Меркель с поста главы партии «Христианско-демократический союз»

На фоне падения рейтингов Ангела Меркель приняла решение оставить руководство политической силой, которой она отдала около 20 лет.

Канцлер Германии, которая возглавляла партию «Христианско-демократический союз» с 10 апреля 2000 года, не собирается переизбираться на пост председателя. Биржи отреагировали на это падением евро. Об этом 29 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в партии.

Евро на торгах опустился к доллару сразу после новостей об уходе Меркель с поста главы партии. Утром тенденция была противоположная. Доллар сейчас держится на 10-недельном максимуме. На соотношении рубль-евро информация пока никак не сказалась. По данным на 12.55, на Московский бирже европейская валюта стоит 74,8 рубля.

Согласно последним опросам, рейтинг блока канцлера составляет 24%, тогда как две недели назад он держался на уровне 26%. При этом активно набирают популярность Зеленые с 20% и ультраправая «Альтернатива для Германии» с 16%.