У финских пограничников настала зима. В Суоми пускают на шипах уже сейчас

Финские пограничники утвердительно отвечают на вечный вопрос российских автомобилистов в преддверии зимнего сезона: а пустят ли на шипах?

Официально нынешней зимой использование шипованных шин допускается с 1 ноября 2018 года по 29 апреля 2019-го. Однако, как подчёркивают представители власти, эти временные рамки могут быть изменены. В Финляндии шипы можно использовать, если того требуют погодные и дорожные условия.

«Если водитель оценивает, что ему придётся ехать по льду или снегу, использование шипованных шин разрешается и после 29 апреля, – пояснили «Фонтанке» в Пограничной охране Финляндии. – В настоящее время (29.10.2018) погодные условия таковы, что использование шипованных шин в Юго-Восточной Финляндии оправдано, и поэтому штраф не взимается».

В Финляндии по закону автомобили и микроавтобусы обязаны использовать зимние шины в декабре, январе и феврале. Это относится и к автомобилям, зарегистрированным за рубежом. Зимние шины обозначены символами M + S, MS или M&S.

Отметим, что на минувших выходных в Финляндии был побит температурный рекорд этой осени. В лапландском Муонио метеорологи зафиксировали 16,5 градуса мороза. Во вторник на юге страны начнётся потепление, к среде, 31 октября, столбик термометра днём поднимется до 7-10 градусов выше нуля, но ночью с большой долей вероятности будут заморозки.

Примечание. Шипованную резину в Финляндии разрешается использовать с 1 ноября по конец марта или по первый понедельник через неделю после Пасхи, если она позже 31 марта. То есть, в 2019-м году – до 29 апреля.