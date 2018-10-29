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29.10.2018 12:28
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ЕСПЧ принял жалобу на приговор по делу ЮКОСа. Леонид Невзлин оспаривает политически мотивированное преследование

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу заочно приговоренного к пожизненному лишению свободы Леонида Невзлина, занимавшего пост вице-президента компании «ЮКОС».

Как следует из картотеки ЕСПЧ, на которую 29 октября обратил внимание руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, бывший совладелец ЮКОСа жалуется на нарушение права на справедливое судебное разбирательство по его уголовному делу и политически мотивированное преследование.

В списке жалоб Невзлина — навязывание государством адвоката, отсутствие доступа к материалам дела, невозможность представить доказательства защиты, использование судом косвенных и недопустимых доказательств.

Невзлин покинул Россию в 2003 году, переехав в Израиль, и был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации убийств директора компании «Феникс» Валентины Корнеевой, главы администрации Нефтеюганска Владимира Петухова, сотрудника компании East Petroleum Николая Федотова, покушения на топ-менеджера «Роспрома» Сергея Колесова и других, а также хищении имущества на 3 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов. В 2009 году приговор по решению Верховного суда вступил в силу.

В 2016 году Интерпол отменил ордер на арест Невзлина со ссылкой на политическую подоплеку дела ЮКОСа. Ранее Израиль отказал в экстрадиции бизнесмена, тоже сочтя преследование политическим и основанным на хлипких доказательствах.

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